I luoghi di Fattori sabato 20 settembre la visita guidata

Sabato 20 settembre, alle 17.30, si terrà il walking tour “I luoghi di Fattori”, a cura della cooperativa Agave e nell'ambito di Appunti di Viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo.In occasione dei 200 anni dalla nascita del padre della pittura macchiaiola, Giovanni Fattori, verrà. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: luoghi - fattori

Presentato a Livorno l’itinerario permanente “I luoghi di Fattori”: dieci tappe in città con pannelli interattivi e QR code per scoprire le memorie del maestro livornese nel bicentenario della nascita, con mostra fotografica e pubblicazione dedicata. Leggi l'articolo - facebook.com Vai su Facebook

I luoghi di Fattori, sabato 20 settembre la visita guidata; Walking Tour alla scoperta di Fattori tra arte, storia e tradizione; Giovanni Fattori. Studio biografico.

Cosa fare a Roma (gratis) sabato 19 e domenica 20 ottobre: dai Japan Days al Country Festival - 21 chilometri tra le meraviglie della Capitale: è uno degli appuntamenti a cui nessun runner potrà rinunciare. Segnala ilmessaggero.it

Weekend a Roma: 17 eventi da non perdere sabato 19 e domenica 20 ottobre - Un nuovo weekend è alle porte, il meteo annuncia tempo instabile e temporali, ma la Capitale non si ferma e, al contrario, promette un calendario ricco di attività per tutti i gusti. Si legge su romatoday.it