I lavoratori della Manelli in sciopero per 8 ore | Stop ai licenziamenti e al blocco dei contratti
Sciopero e presidio domani (venerdì 19 settembre) dalle 11 davanti alla prefettura dei lavoratori della Manelli. La protesta durerà di 8 ore ed è stata proclamata da Fillea, Filca e Feneal, in seguito alla procedura di licenziamento collettivo avviata la settimana scorsa per 21 lavoratori del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
"Ferie forzate e annuncio di licenziamenti", in sciopero i lavoratori Manelli del collettore fognario
