I lavoratori della Manelli in sciopero per 8 ore | Stop ai licenziamenti e al blocco dei contratti

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero e presidio domani (venerdì 19 settembre) dalle 11 davanti alla prefettura dei lavoratori della Manelli. La protesta durerà di 8 ore ed è stata proclamata da Fillea, Filca e Feneal, in seguito alla procedura di licenziamento collettivo avviata la settimana scorsa per 21 lavoratori del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: lavoratori - manelli

"Ferie forzate e annuncio di licenziamenti", in sciopero i lavoratori Manelli del collettore fognario

I lavoratori della Manelli in sciopero per 8 ore: Stop ai licenziamenti e al blocco dei contratti; Palermo, 7 giorni di sciopero per gli operai del collettore fognario di Palermo.

Domani sciopero dei lavoratori della Manelli. Presidio di Fillea Filca e Feneal ore 11 in Prefettura - Palermo 18 settembre 2025 – Presidio domani dalle ore 11 davanti alla Prefettura dei lavoratori della Manelli. Secondo blogsicilia.it

