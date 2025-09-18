"Il vino è soggetto a mode. Adesso la tendenza è quella di bere vini più facili, freschi, immediati. Anche con poco alcol". A dirlo è Giuseppe Rinaldi, un professionista che del vino conosce ogni segreto. È il responsabile dell’enoteca Meregalli, che ha 70 anni di storia. Una delle attività del Gruppo Meregalli, leader quanto a importazione e distribuzione di vino in Italia e Francia, ovvero nei due Paesi che primeggiano a livello mondiale, oltre che in Svizzera. Gruppo attivo ormai dal 1856 (nato a Vedano al Lambro, con trasloco a Monza alla fine dell’Ottocento) e sinonimo di qualità. Molti monzesi vedono l’enoteca nel centro storico, ma è la punta di un gigantesco iceberg cresciuto negli anni grazie alla competenza e alla passione della famiglia Meregalli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I gusti cambiano: "Ma la bollicina piace a tutti"