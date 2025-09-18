I Gemelli DiVersi in concerto a Mirabella Eclano

Il conto alla rovescia è iniziato: lunedì 22 settembre 2025, alle ore 21:00, i Gemelli DiVersi tornano a infiammare il pubblico con un concerto attesissimo in piazza a Mirabella Eclano (AV).La storica band, protagonista della scena musicale italiana dagli anni Duemila, porterà sul palco un mix di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: gemelli - diversi

Emozioni in musica con i Gemelli Diversi per l'inaugurazione del "nuovo" Lavello

A Sciara torna lo Street Food Fest 2025: due giorni di cibo, musica e il concerto dei Gemelli Diversi

Torna "Sciara street food fest”: i Gemelli Diversi in concerto nel Palermitano

GEMELLI DIVERSI in concerto 22 Settembre 2025 ore 21 Mirabella Eclano (Avellino) #mirabellaeclano #gemellidiversi #sannioeventi - facebook.com Vai su Facebook

I Gemelli DiVersi in concerto a Mirabella Eclano; Concerti Gratis in Campania nel weekend dal 17 al 23 settembre 2025; SICILIA: I CONCERTI E GLI EVENTI DEL 2025 E 2026.

Gemelli Diversi alla Festa del Volontariato Sancascianese: oltre mille spettatori al Parco del Poggione - È stata una serata indimenticabile quella che ha visto i celebri Gemelli Diversi esibirsi sul palcoscenico della diciannovesima edizione della Festa del ... gonews.it scrive

E’ la notte dei Gemelli Diversi: "La Toscana è la nostra casa. Live per emozionare la gente" - Stasera dalle 22 l’esibizione alla Festa del Volontariato di San Casciano, unica data in regione "Alcune canzoni hanno attraversato le generazioni, sono successi che non puoi studiare a tavolino". Come scrive msn.com