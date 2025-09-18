I fondi dell' Ovovia restino a Trieste per un nuovo tram

"I fondi destinati a Trieste per l'Ovovia, come chiesto con una interrogazione dalla deputata dem Debora Serracchiani, non devono andare persi, ma subito impiegati per progetti di mobilità sostenibile, capaci di migliorare davvero la vita quotidiana dei cittadini."Lo ha detto Maria Luisa Paglia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: fondi - ovovia

Ci interessano le città, ne siamo affascinati. Territori che nei secoli hanno cambiato volto: da luoghi pensati per costruire cittadinanza, a spazi in affitto dove i cittadini vivono, ma che non possiedono. A possederli, oggi, sono fondi immobiliari e banche. È uscito - facebook.com Vai su Facebook

I fondi dell'Ovovia restino a Trieste per un nuovo tram; Ovovia: Serracchiani, fondi Mit restino a Trieste per mobilità sostenibile; Ovovia: Serracchiani, fondi Mit restino a Trieste per mobilità sostenibile.

Per l'ovovia di Trieste i finanziamenti arriveranno a rate e non prima del 2027 - I 48 milioni di euro per la realizzazione della cabinovia metropolitana di Trieste, tra il molo quarto e l'abitato di Opicina, via Bovedo, ci sono. Segnala rainews.it

Il Comitato No Ovovia Trieste scende di nuovo in piazza - È stata una protesta rumorosa, tra musica, tamburi e fischi quella svolta questo pomeriggio dal Comitato No Ovovia, per far sentire ancora di più la propria voce davanti al Municipio, dove era in ... Segnala ansa.it