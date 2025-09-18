I fondi dell' Ovovia restino a Trieste per un nuovo tram

"La cosiddetta Ovovia sta avviandosi a finire nel magazzino delle 'incompiute' com'era giusto, bisogna già pensare al dopo e lavorare affinché rimangano assegnati a Trieste i fondi che dovevano andare nella funicolare. Perciò nella mia nuova interrogazione parlamentare ho chiesto al ministro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

"I fondi dell'Ovovia restino a Trieste per un nuovo tram"

Per l'ovovia di Trieste i finanziamenti arriveranno a rate e non prima del 2027 - I 48 milioni di euro per la realizzazione della cabinovia metropolitana di Trieste, tra il molo quarto e l'abitato di Opicina, via Bovedo, ci sono. rainews.it scrive

Il Comitato No Ovovia Trieste scende di nuovo in piazza - È stata una protesta rumorosa, tra musica, tamburi e fischi quella svolta questo pomeriggio dal Comitato No Ovovia, per far sentire ancora di più la propria voce davanti al Municipio, dove era in ... Scrive ansa.it