Per anni sono stati presentati come alleati della linea e della salute: bibite “zero”, dolci senza zuccheri, caramelle light. Ma un nuovo studio brasiliano, tra i più solidi finora condotti, lancia un messaggio netto: i dolcificanti artificiali non sono affatto innocui e, oltre ad a lterare il metabolismo e il rischio di diabete, potrebbero accelerare il declino cognitivo. La ricerca, pubblicata sulla rivista Neurology e condotta nell’ambito del progetto ELSA-Brasil, ha seguito per quasi dieci anni oltre 12.700 adulti (dipendenti pubblici di sei università), suddivisi in tre gruppi, monitorando il loro consumo di dolcificanti e le performance cognitive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I dolcificanti accelerano il declino cognitivo? Berrino: “Più ne mangi, più ti fanno male. E il problema non è solo nella bustina che aggiungiamo al caffè”