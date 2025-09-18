I disagi dei pendolari al centro di un incontro pubblico organizzato dal M5S
Continui disagi per i pendolari della provincia di Caserta che, troppo spesso, devono fare i conti con ritardi e problematiche legate ai cantieri aperti. Un ‘percorso ad ostacoli’ che sarà al centro di un confronto pubblico organizzato dal Gruppo Territoriale di Caserta del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: disagi - pendolari
Incendio vicino ai binari: ritardi di ore e treni cancellati. Disagi per pendolari e viaggiatori
Treni e disagi dei pendolari. Approvata in Regione una mozione di Casucci
Disagi per i pendolari brianzoli: treni sospesi per un mese
Ancora disagi per i #pendolari in tutto il paese: #Trenitalia pubblica il nuovo calendario dei lavori in corso https://ilsalvagente.it/2025/09/16/ancora-disagi-per-i-pendolari-in-tutto-il-paese-trenitalia-pubblica-il-nuovo-calendario-dei-lavori-in-corso/… - X Vai su X
Disagi dopo la riapertura della ferrovia, Fragomeli: «Inaccettabile, siamo punto e a capo» Il consigliere regionale dem attacca dopo i ritardi al ritorno in servizio della linea ferroviaria: «I pendolari meritano risposte». #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notiz - facebook.com Vai su Facebook
I disagi dei pendolari al centro di un incontro pubblico organizzato dal M5S; Caos Treni, Matteo Salvini: Incontro cordiale con il presidente di Art Zaccheo. Si valuta deroga sulla Firenze-Roma per tutelare pendolari e studenti; Continui disagi, Taranto fa i conti con un trasporto ferroviario inefficiente: luglio e agosto sospesa la linea per Bari.
I disagi dei pendolari al centro di un incontro pubblico organizzato dal M5S - Un futuro da (ri)scrivere” avrà come tema centrale la mobilità ferroviaria. Secondo casertanews.it
“Problemi enormi, è una vergogna”: il M5s fa il “treno tour” Milano-Genova per dimostrare i disagi dei pendolari - “Abbiamo delle infrastrutture che cadono a pezzi e il governo Meloni pensa al riarmo mentre il ministro Salvini pensa al ponte di Messina”. Segnala ilfattoquotidiano.it