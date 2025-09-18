I dati sensibili di milioni di utenti di Poste Italiane sono spuntati online
I dati di milioni di account di Poste Italiane sarebbero trapelati nel dark web, ma l'azienda al momento nega qualunque tipo di attacco hacker. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Elenco bimbi con disabilità con dati sensibili: sanzione di 20mila euro dal Garante privacy a cooperativa che gestisce servizi per la scuola
Acea vittima di un cyberattacco, i criminali pubblicano in rete 2,9 Terabyte di dati sensibili
Su Google sono comparse le conversazioni private con ChatGPT: segreti e dati sensibili pubblicati per errore
L’UE parla di proteggere i minori e contrastare il crimine, ma alcune soluzioni proposte (accesso ai messaggi, verifica generalizzata dell’identità) creano archivi di dati sensibili e aprono la strada a forme di sorveglianza di massa. https://link.mgpf.it/iA2I Nell’i - X Vai su X
Ogni giorno, i truffatori affinano le loro tecniche per ingannare le persone e rubare dati sensibili o denaro. Sai riconoscere una truffa prima che sia troppo tardi? In questo carosello ti spieghiamo le principali tipologie di frodi bancarie e come proteggerti. Scorri l - facebook.com Vai su Facebook
