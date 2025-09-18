I coniugi Macron presenteranno prove fotografiche e scientifiche per dimostrare che Brigitte è nata donna

Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale statunitense per dimostrare che la signora Macron è una donna. Il loro avvocato afferma che la coppia presidenziale presenterà la documentazione nella causa per diffamazione intentata contro l’influencer statunitense di destra Candace Owens, dopo che quest’ultima ha sostenuto più volte che Brigitte Macron fosse nata uomo. Gli avvocati di Owens hanno risposto presentando una mozione per respingere la richiesta. Intervenendo al podcast Fame Under Fire della BBC, l’avvocato dei Macron, Tom Clare, ha affermato che la signora Macron ha trovato le affermazioni “ incredibilmente sconvolgenti ” e che rappresentano una “distrazione” per il presidente francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

