I concerti di Fedez al Forum di Assago del 19 e 20 settembre? Non è vero che sono sold out spariscono piantine e biglietti in rivendita | Selvaggia Lucarelli smentisce il rapper
Sold out o non sold out? Questo è il problema. Tanti ne vengono dichiarati e non tutti sono un ‘tutto esaurito’ reale: va così, da anni. Da che la grandezza del luogo del live è diventata uno strumento promozionale – no matter what – e uno stadio non si nega a nessuno. Ora, c’è un documento attendibile sui numeri dei concerti, l’unica vera ‘prova’ del mancato sold out e si chiama modello C1: è una sorta di “registro ufficiale” della serata, dove sono riportati biglietti emessi e relativo prezzo, eventuali gratuità e incassi (tra le altre). Senza questo documento, quello che si può fare è ‘indagare’ per capire se davvero sia impossibile avere un tagliando per un live dichiarato ‘tutto esaurito ‘e così ha fatto Selvaggia Lucarelli su Fedez che, già lo scorso giugno, aveva conclamato due sold out, il 19 e 20 settembre all’Unipol Forum di Assago. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Selvaggia Lucarelli "smaschera" Fedez: biglietti invenduti e offerte last minute per attirare il pubblico ai suoi concerti
Vivo Concerti. . FEDEZ LIVE A MILANO: SECONDA DATA! La prima serata è andata SOLD OUT in poche ore, ma per fortuna c'è ancora una chance per esserci! 20 Settembre 2025 - BIGLIETTI DISPONIBILI Unipol Forum, Milano Non lasciarti sfuggire uno - facebook.com Vai su Facebook
