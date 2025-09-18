i Cani | il tour nei club 2025 – Tutte le date e i biglietti
Dopo nove anni di assenza dai palchi, i Cani tornano con un tour nei club che promette di essere l’evento musicale italiano del 2025. Dal 1° novembre all’ 11 dicembre, Niccolò Contessa porterà dal vivo l’ultimo album post mortem, uscito a sorpresa il 10 aprile, accompagnato da una band di cinque elementi. Indice. Il ritorno live e l’anteprima a Roma del tour 2025 dei i Cani. Tour i Cani 2025 – tutte le date. Successo e riconoscimenti. FAQ sul tour i Cani 2025. Il ritorno live e l’anteprima a Roma del tour 2025 dei i Cani. Il 14 settembre, alla terza edizione di Nessun Dorma a Roma, Niccolò Contessa ha regalato al pubblico un’anticipazione emozionante con una performance chitarra e voce di Il posto più freddo, a nove anni dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: cani - tour
Segui i Cani Sciolti ed il Max Pezzali Tribute in tutte le tappe dell'incredibile Tour estivo 2025 attraverso la penisola. Scopri tutti i dettagli sui siti ufficiali: www.canisciolti.it / www.maxpezzalitribute.it Ultime tappe del Tour estivo ! ! ! Iscriviti alla Chat Whatsapp del - facebook.com Vai su Facebook
i cani ecco le date dei concerti nei club [Info e Biglietti]; Ci sarà un tour dei Cani: tutte le date; I cani annunciano il loro tour invernale nei club.
Concerti, I Cani: ecco le nuove date del tour - Prosegue la tournée italiana de I Cani, band esplosa nel 2011 dopo la pubblicazione de "Il sorprendente album d'esordio de I Cani". Riporta rockol.it
i cani: dal 1° novembre l’atteso ritorno dal vivo nei club italiani - Dopo l’uscita di post mortem, il loro quarto album, questa mattina i cani hanno annunciato l’atteso ritorno dal vivo nei club italiani. Scrive rockon.it