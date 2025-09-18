Dopo nove anni di assenza dai palchi, i Cani tornano con un tour nei club che promette di essere l’evento musicale italiano del 2025. Dal 1° novembre all’ 11 dicembre, Niccolò Contessa porterà dal vivo l’ultimo album post mortem, uscito a sorpresa il 10 aprile, accompagnato da una band di cinque elementi. Indice. Il ritorno live e l’anteprima a Roma del tour 2025 dei i Cani. Tour i Cani 2025 – tutte le date. Successo e riconoscimenti. FAQ sul tour i Cani 2025. Il ritorno live e l’anteprima a Roma del tour 2025 dei i Cani. Il 14 settembre, alla terza edizione di Nessun Dorma a Roma, Niccolò Contessa ha regalato al pubblico un’anticipazione emozionante con una performance chitarra e voce di Il posto più freddo, a nove anni dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - i Cani: il tour nei club 2025 – Tutte le date e i biglietti