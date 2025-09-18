I cani il ritorno live per il concerto di Nessun Dorma vicino il tour nei club

Manca sempre meno al tour nei club de i cani, intanto Niccolò Contessa si è esibito a Roma, al concerto benefico Nessun Dorma. Manca sempre meno al tour nei club de i cani, in cui la band – non band di Niccolò Contessa presenterà dal vivo, insieme a una formazione di cinque elementi, l’ultimo album post mortem uscito a sorpresa lo scorso 10 aprile. Un piccolissimo assaggio di quello che promette di essere il tour dell’anno Niccolò Contessa lo ha dato il 14 settembre a Roma alla terza edizione di Nessun Dorma, il concerto di beneficenza organizzato per raccogliere fondi per l’emergenza umanitaria in Palestina. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Il ritorno live e l’anteprima a Roma del tour 2025 dei i Cani - i Cani tornano live: dal 1° novembre all’11 dicembre 2025 il tour nei club. Riporta atomheartmagazine.com

