I calciatori del Monaco costretti a spogliarsi in aereo | il curioso episodio prima della partita di Champions League – Il video

Saranno anche abituati a sudare i calciatori del Monaco, ma su un campo da calcio, non certo su un aereo. Eppure ieri, 17 settembre, quando erano a bordo del volo che li avrebbe portati in Belgio per affrontare, nella prima partita della Champions League, il Club Brugge, la temperatura si è alzata parecchio. I giocatori avevano già preso posto a bordo e attendevano solamente il decollo. Un guasto al sistema dell’aria condizionata ha però costretto i calciatori a disfarsi dei vestiti che in quel momento stavano diventando asfissianti. Ripresi dai video girati dagli stessi calciatori, e poi rimossi dai social, li si vede visibilmente sudati e intenti ad arieggiarsi con mezzi di fortuna. 🔗 Leggi su Open.online