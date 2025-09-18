"Le dichiarazioni dell’assessore Bettarini sul futuro di Publiacqua sono totalmente anacronistiche rispetto agli sviluppi di questi mesi attorno al dibattito sui servizi pubblici locali in Toscana. La decisione del Comune di Firenze di proseguire con la gara per cercare un nuovo partner privato è in netta contraddizione con le stesse parole di Giani, che ha affermato la necessità di togliere l’acqua dal perimetro della multiutility e avviare un percorso di vera e totale ripubblicizzazione ". Scatta in avanti il capolista del M5s nel collegio di Firenze 1 Luca Rossi Romanelli (foto). Espressione della cordata guidata da Irene Galletti, attrice co-protagonista di una coalizione con Pd e Avs, quella del campo largo di Eugenio Giani, che sta polarizzando il dibattito elettorale accendendo un faro sull’urgenza della ripubblicizzazione dell’acqua tramite l’acquisto da parte dei Comuni-soci delle quote private delle società affidatarie delle concessioni via via in scadenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I 5s: "Bando sull’acqua, Funaro cambi linea"