I 30 film comici più belli di sempre portano l' ormone della felicità alle stelle

All'inizio di questi Anni Venti, i film comici sono stati un'ancora mentre stavamo chiusi in casa tra un lockdown e un altro. Hanno allontanato problemi e paure, riempito la noia, riunito la famiglia. Ma una volta usciti a rivedere la luce per strada, a scuola, al lavoro, viaggiando, si sono fatti più rari nelle uscite al cinema. Dopo decenni si successo interrotto sono stati travolti da cinecomic, film horror o distopici, un rinato film d'autore e l'immarcescibile richiamo dei cartoni animati per i più piccoli. Eppure hanno sempre svolto un ruolo fondamentale, anche prima che nel 2025 Una pallottola spuntata facesse esplodere il bubbone della comicità dimenticata dagli studios.

