Il 17 settembre 1775 l’allora cardinale Giuseppe Pozzobonelli, che resse per 40 anni la Diocesi ambrosiana, consacrò la chiesa parrocchiale di Arluno. Una presenza non casuale: la sua famiglia legò gran parte della propria storia al borgo, essendone feudataria. La chiesa fu costruita tra il 1762 ed il 1769 da Giuseppe Gallori, futuro sovrintendente dell’opera del Duomo di Milano, proprio per interessamento del cardinale (lo stesso peraltro che ha dotato il Duomo della Madonnina). La chiesa fu aperta al culto nel 1770. Realizzata con stili settecenteschi, ha una facciata barocca, le vetrate dell’abside in rococò e l’altare maggiore in legno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I 250 anni della chiesa. Tutta la comunità in festa