FABRIANO (Ancona) L’inaugurazione di una nuova fabbrica, quella che gli americani (Whirlpool) hanno comprato e poi dismesso poco dopo. Lo sviluppo e produzione nella stessa dei prodotti più innovativi ( scaldacqua elettrici di ultima generazione) anche grazie all’ intelligenza artificiale nel territorio dove l’azienda è nata. Così Ariston Group ieri, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni ha celebrato il centenario della nascita di Francesco Merloni, seconda generazione di una famiglia di imprenditori fabrianesi che, pur essendo ormai Ariston gruppo globale proiettato nel mondo, continua a potenziare gli stabilimenti italiani e marchigiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I 100 anni di Merloni. L'elogio di Mattarella:: "Storia di successo"