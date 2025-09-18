House Of The Dragon – Stagione 3 non rispetterà la scadenza prevista per il 2026

La terza stagione di House of the Dragon non rispetterà la scadenza prevista per il 2026, come confermato dal boss della HBO Casey Bloys, che ha spiegato quando uscirà. Le riprese della terza stagione di House of the Dragon sono iniziate nel marzo 2025 e la produzione dovrebbe concludersi in ottobre. La serie dovrebbe uscire nel corso del 2026 sulla HBO. Parlando con Deadline dopo gli Emmy, Bloys ha rivelato che House of the Dragon – stagione 3 ha una finestra di uscita provvisoria fissata per giugno 2026. Questo la renderebbe appena fuori dalla corsa agli Emmy 2026, la cui finestra si chiude il 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it