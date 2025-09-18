House Of The Dragon – Stagione 3 non rispetterà la scadenza prevista per il 2026
La terza stagione di House of the Dragon non rispetterà la scadenza prevista per il 2026, come confermato dal boss della HBO Casey Bloys, che ha spiegato quando uscirà. Le riprese della terza stagione di House of the Dragon sono iniziate nel marzo 2025 e la produzione dovrebbe concludersi in ottobre. La serie dovrebbe uscire nel corso del 2026 sulla HBO. Parlando con Deadline dopo gli Emmy, Bloys ha rivelato che House of the Dragon – stagione 3 ha una finestra di uscita provvisoria fissata per giugno 2026. Questo la renderebbe appena fuori dalla corsa agli Emmy 2026, la cui finestra si chiude il 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: house - dragon
House of the Dragon: la terza stagione affronterà la sfida più rischiosa del franchise
La grande svista di house of the dragon su game of thrones spiegata
House of the Dragon 3, novità e cambiamenti sorprendenti dalle prime immagini del set
House of the Dragon, ora sappiamo finalmente quando arriverà la terza stagione https://bestmovie.it/news/house-of-the-dragon-ora-sappiamo-finalmente-quando-arrivera-la-terza-stagione/941014/… - X Vai su X
Quanto è figo @cesare_galeotti con i Dragon Infinity? Acquista i nostri prodotti su: www.dragonsport.it Oppure vieni a trovarci nella Dragon House: Via Sannitica, 9 - Casoria (NA) * Cerca Dragon Sport su Google Maps! #dragonsport #gkgloves #gu - facebook.com Vai su Facebook
House of the Dragon, ora sappiamo finalmente quando arriverà la terza stagione; House of the Dragon 3: lo showrunner anticipa cosa ci aspetta nella nuova stagione; House of the Dragon La stagione 3 dovrebbe essere presentata in anteprima a giugno 2026.
House of the Dragon, ora sappiamo finalmente quando arriverà la terza stagione - Finalmente sappiamo in quale periodo del 2026 uscirà l'attesissima terza stagione di House of the Dragon, lo spin- Riporta bestmovie.it
Anticipazioni House of the Dragon 3: ci sarà un episodio che vi lascerà senza parole - Per la stagione 3 di House of the Dragon ci aspettano novità a livello di trama e anche un episodio che sconvolgerà tutti ... Scrive videogiochi.com