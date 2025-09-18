Hotel Costiera | Io un ex marine a Positano Sono Jesse | risolvo problemi

"Sono consapevole della mia faccia. Ho un’ espressione per cui sembro sempre arrabbiato, anche se magari sto solo pensando a un ippopotamo che vola sulle spalle di un rinoceronte". Jesse Williams (l’ex dottor Jackson Avery di Grey’s Anatomy) spiega così come la sua serietà e concentrazione sul lavoro non si riflettano necessariamente nella sua vita privata. Serietà e concentrazione che, però, ha infuso anche in Hotel Costiera, serie tv in 6 episodi diretta da Adam Bernstein e dal 24 settembre su Prime Video, in cui interpreta l’ex marine americano di origini italiane Daniel De Luca che torna nella sua terra d’infanzia per lavorare come fixer (risolutore di problemi) in uno dei più lussuosi hotel del mondo situato sulla costa di Positano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hotel Costiera: "Io, un ex marine a Positano. Sono Jesse: risolvo problemi"

