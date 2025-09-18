Hooligan da mezza Europa | è allarme ultras stranieri per Lazio-Roma
Attese almeno otto tifoserie ospiti delle due curve per il derby. Presenti anche gli Sharks del Wisla Cracovia: l'ultima volta finì malissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: hooligan - mezza
Juventus: era un disastro ed è diventata quasi un’impresa. Lasciare fuori Vlahovic non ha senso (Corsport) La Juventus ha preso sette gol in due partite in casa nel giro di tre giorni. C’è molto da rivedere e da risistemare. Yildiz e Vlahovic sono mezza squadra. - facebook.com Vai su Facebook