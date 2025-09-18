La collaborazione artistica tra i fratelli Joel ed Ethan Coen, uno dei sodalizi più influenti nel panorama cinematografico, si è temporaneamente interrotta dal 2019. In questo periodo di pausa, Ethan Coen ha intrapreso un percorso solista, dirigendo il suo secondo lungometraggio, intitolato Honey Don’t. Questo film segna un passo importante nella sua carriera da regista indipendente e si inserisce in una trilogia di opere che Ethan ha definito come “ film lesbici di serie B ”. Di seguito si analizzano le caratteristiche principali di questa pellicola, il suo stile narrativo e le impressioni generali sul risultato finale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Honey don’t recensione film margaret qualley