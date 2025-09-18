Honey Don’t | recensione del film con Margaret Qualley

Continua la pausa nella collaborazione artistica tra Joel ed Ethan Coen, un periodo che va avanti dal 2019 e che si arricchisce ora di un nuovo lungometraggio proprio del secondo dei due fratelli. Dopo aver “debuttato” da solista alla regia di un film di fiction nel 2024 con Drive-Away Dolls ( qui la nostra recensione ), arriva ora sul grande schermo il suo Honey Don’t, secondo capitolo di quella che Ethan Coen ha descritto come una “ trilogia di film lesbici di serie B “. Dopo quel primo titolo uscito lo scorso anno, tanto stravagante e sconclusionato quanto divertente, il regista asciuga invece qui il proprio stile, perdendo però qualche pezzo strada. 🔗 Leggi su Cinefilos.it