Honey Don’t | recensione del film con Margaret Qualley

Cinefilos.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la pausa nella collaborazione artistica tra Joel  ed  Ethan  Coen, un periodo che va avanti dal 2019 e che si arricchisce ora di un nuovo lungometraggio proprio del secondo dei due fratelli. Dopo aver “debuttato” da solista alla regia di un film di fiction nel 2024 con Drive-Away Dolls ( qui la nostra recensione ), arriva ora sul grande schermo il suo  Honey Don’t, secondo capitolo di quella che Ethan Coen ha descritto come una “ trilogia di film lesbici di serie B “. Dopo quel primo titolo uscito lo scorso anno, tanto stravagante e sconclusionato quanto divertente, il regista asciuga invece qui il proprio stile, perdendo però qualche pezzo strada. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: honey - recensione

Honey don’t recensione: il neo-noir di ethan coen delude nonostante le buone performance

Honey don’t! recensione del film di ethan coen

Honey Don't, recensione: la seconda volta di Ethan Coen ribalta il topos della femme fatale

Honey don’t! recensione del film di ethan coen.

honey don8217t recensione filmHoney Don’t: recensione del film con Margaret Qualley - Recensione del film Honey Don't, diretto da Ethan Coen con Margaret Qualley, Aubrey Plaza e Chris Evans. cinefilos.it scrive

honey don8217t recensione filmHoney Don’t: recensione del film di Ethan Coen - La recensione di Honey Don't, il film di Ethan Coen con prosegue in solitario con il secondo capitolo della trilogia lesbian B- Come scrive cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Honey Don8217t Recensione Film