Honey Don’t la spiegazione del finale | rivelato il colpo di scena scioccante!
La commedia dark neo-noir di Ethan Coen Honey Don’t! mescola in modo divertente i tropi dei film polizieschi di serie B con una schiera di personaggi stravaganti per produrre una trama contorta con un finale sanguinoso. Con Margaret Qualley nel ruolo della protagonista, Honey Don’t racconta la storia della detective moderna Honey O’Donahue alle prese con un caso di omicidio a Bakersfield, in California. In qualità di investigatrice privata, Honey non ha formalmente il compito di risolvere alcun caso, ma inizia a indagare quando una donna muore misteriosamente in un incidente stradale il giorno prima dell’appuntamento con lei. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
