Il nuovo film di Ethan Coen è nei cinema da questa settimana, sembra in tutto e per tutto uno dei film che faceva con il fratello Joel, ma manca tutto. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Honey Don't, il film di Ethan Cohen è estremamente forzato e meno male che c'è Aubrey Plaza a reggere il tutto