HONEY DON’T di Ethan Coen (Usa, 2025). Toh! Un film dei Coen, pardon di un Coen, Ethan, pieno di enormi dildo, butt plug e strap-on. Si fa parecchio sesso in Honey don’t: in modo ironico, sopra le righe, esasperato. Siamo in un anonimo centro urbano (senza alberi) della periferia californiana. Honey O’Donahue ( Margaret Qualley ), una giovane investigatrice privata lesbica, indaga sulla morte di una donna in uno strano incidente e poi sulla strana sparizione della nipote. Con l’aiuto di una poliziotta ( Aubrey Plaza ) condividerà libidini e orgasmi sfrenati (perfino al bancone del bar) e finirà per trovare il possibile bandolo della matassa alla scrivania di uno strampalato reverendo ( Chris Evans ) scopatore incallito, vanesio e criminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Honey Don’t, Alpha, La valle dei sorrisi: da Cannes e Venezia in sala tre film tra alti e bassi