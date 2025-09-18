Honda WN7 elettrica | quando arriva in Italia e quanto costa

Gazzetta.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gigante giapponese debutta nell'arena delle motociclette a zero emissioni con una naked dalle forme futuristiche: autonomia oltre i 130 km, ricarica rapida e prezzo già fissato a 15.190 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

honda wn7 elettrica quando arriva in italia e quanto costa

© Gazzetta.it - Honda WN7 elettrica: quando arriva in Italia e quanto costa

In questa notizia si parla di: honda - elettrica

Nuova Honda S2000: torna la sportiva giapponese, non solo elettrica?

Honda WN7: la prima moto elettrica arriva nel 2026; WN7: la rivoluzione elettrica a due ruote di Honda arriva in Italia [GALLERY]; Questa è la prima moto elettrica di Honda: arriva presto e c'è anche il prezzo.

honda wn7 elettrica arrivaWN7: la rivoluzione elettrica a due ruote di Honda arriva in Italia [GALLERY] - La Casa di Tokyo svela la sua prima motocicletta completamente elettrica, con un'autonomia di oltre 130 km, ricarica rapida in 30 minuti e prestazioni paragonabili a una 600cc tradizionale. Come scrive moto.it

Honda WN7: l’elettrica che non rinuncia al piacere di guida - Honda WN7, prima moto elettrica del marchio giapponese con 130 km di autonomia e ricarica CCS2 in 30 minuti. Scrive quotidianomotori.com

Cerca Video su questo argomento: Honda Wn7 Elettrica Arriva