Honda WN7 elettrica | quando arriva in Italia e quanto costa
Il gigante giapponese debutta nell'arena delle motociclette a zero emissioni con una naked dalle forme futuristiche: autonomia oltre i 130 km, ricarica rapida e prezzo già fissato a 15.190 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: honda - elettrica
Nuova Honda S2000: torna la sportiva giapponese, non solo elettrica?
Si chiama WN7 ed è la prima moto elettrica di Honda. Ha più di 130 km di autonomia, ricarica CCS2, motore da 18 kW e costerà 15.190 euro. - facebook.com Vai su Facebook
RIVOLUZIONE ELETTRICA - Honda cambia le carte in tavola con WN7, una moto vera: potentissima, maneggevole e con la ricarica super veloce. Una nuova era? #corsedimoto #honda #wn7 #motoelettriche - X Vai su X
Honda WN7: la prima moto elettrica arriva nel 2026; WN7: la rivoluzione elettrica a due ruote di Honda arriva in Italia [GALLERY]; Questa è la prima moto elettrica di Honda: arriva presto e c'è anche il prezzo.
WN7: la rivoluzione elettrica a due ruote di Honda arriva in Italia [GALLERY] - La Casa di Tokyo svela la sua prima motocicletta completamente elettrica, con un'autonomia di oltre 130 km, ricarica rapida in 30 minuti e prestazioni paragonabili a una 600cc tradizionale. Come scrive moto.it
Honda WN7: l’elettrica che non rinuncia al piacere di guida - Honda WN7, prima moto elettrica del marchio giapponese con 130 km di autonomia e ricarica CCS2 in 30 minuti. Scrive quotidianomotori.com