Hollywood piange la scomparsa di Brad Everett Young, celebre fotografo, attore e attivista per l’educazione artistica, morto a soli 46 anni in un tragico incidente stradale a Los Angeles. Domenica notte la sua auto è stata travolta da un veicolo contromano sulla 134 Freeway, mentre rientrava a casa dopo aver visto un film. Young è deceduto sul colpo. L’altro conducente, sopravvissuto, è ricoverato in ospedale. La notizia è stata confermata dal suo agente, Paul Christensen, a The Hollywood Reporter. Una carriera tra fotografia e recitazione. Nato il 24 luglio 1979 a Danville, in Virginia, Young era il secondo di tre fratelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Hollywood in lutto: morto in un incidente l’attore di Grey’s Anatomy

Brad Everett Young morto in un incidente, il fotografo e attore di Grey's Anatomy aveva 46 anni - Il celebre fotografo delle star, attore e attivista per l'educazione artistica aveva 46 anni. Lo riporta msn.com

Brad Everett Young morto in un incidente, il fotografo e attore di Grey's Anatomy aveva 46 anni: lo schianto contro un'auto contromano - Il celebre fotografo delle star, attore e attivista per l'educazione artistica aveva 46 anni. Segnala msn.com