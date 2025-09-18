Hollow knight silksong | guida ai frammenti di spola e come trovarli

Nel contesto di Hollow Knight: Silksong, la risorsa più preziosa, seconda solo alla salute del personaggio, è rappresentata dalla Seta. Questa componente permette a Hornet di eseguire potenti abilità e di recuperare energia vitale durante le battaglie. La raccolta di elementi unici chiamati Frammenti Spool consente di aumentare il totale di Seta disponibile, offrendo maggiori possibilità di recupero e resistenza contro le numerose minacce del gioco. posizioni dei frammenti spool in hollow knight: silksong. scopri i pezzi per ampliare la rete. I Frammenti Spool sono simili ai Mask Shards, che consentono di ottenere una barra aggiuntiva di salute una volta raccolti abbastanza pezzi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

