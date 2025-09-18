Hojlund spaventa Napoli | che batosta prima del City
Per Conte e il Napoli subito una doccia fredda poco prima del Manchester City, la notizia su Hojlund smorza l’entusiasmo del popolo azzurro. Il ritorno in Europa del Napoli non è una partita qualunque, e infatti in città si respira un’aria particolare, fatta di attesa, emozione e un pizzico di tensione. Dopo un anno di assenza, la squadra campione d’Italia torna a calcare il palcoscenico più prestigioso, quello della Champions League, e lo fa con lo scudetto cucito sul petto, simbolo di un orgoglio che ancora oggi emoziona i tifosi. Antonio Conte sa che non sarà un esordio semplice: davanti ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola, una delle squadre più forti al mondo, capace di trasformare ogni partita in un incubo per chiunque. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Il Napoli spaventa il Milan: contromossa su Hojlund, spunta l’obbligo di riscatto
Rrahmani si fa male col Kosovo, McTominay spaventa con la Scozia
Per Hojlund al Napoli sono giorni decisivi: i dettagli della trattativa con il Manchester United - L'infortunio di Romelu Lukaku ha privato Antonio Conte di uno dei suoi punti fermi, spingendo il Napoli a tornare sul mercato dopo un'estate ricca di acquisti.
Hojlund-Napoli, ci siamo! Lo United dice sì al prestito oneroso, le cifre dell'accordo - Ieri pomeriggio, Napoli e Manchester United in videoconferenza hanno cominciato presto a lavorare per ...