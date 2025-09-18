Hojlund | De Bruyne? L’allenatore decide dobbiamo rispettare le sue scelte
Hojlund dice due battute dopo la partita, intervista che mandano in onda a Sky Sport: «Era difficile oggi, giocare contro il City in questo stadio già è molto molto dura in parità numerica. È ancora più difficile in inferiorità numerica. Molto difficile». De Bruyne era triste? «È chiaro che voleva disputare questa partita. È l’allenatore che decide, dobbiamo rispettare le sue scelte. È chiaro che Kevin ha tanta qualità, avrebbe voluto giocare, è stata la decisione dell’allenatore, è andata così». L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
NAPOLI STARTING XI VS MAN CITY Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, Kevin de Bruyne, McTominay; Hojlund. #ucl #ChampionsLeague - X Vai su X
