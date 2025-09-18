È iniziata con il piede giusto l’avventura europea del Bayern Monaco, che ha battuto il Chelsea e continuato la sua striscia di vittoria stagionali alla vigilia di questa sfida di campionato sul campo dell’Hoffenheim. La squadra di Ilzer sembra rinata rispetto allo scorso anno: 6 punti fatti su 9 e 2 vittorie esterne in altrettante gare, cosa che non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Hoffenheim-Bayern Monaco (sabato 20 settembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria e tanti gol per i bavaresi alla PreZero Arena