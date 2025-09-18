Ho visto gente piangere per Pino Daniele | Fiorella Mannoia padrona di casa dell’evento a Napoli Emozioni con Giorgia Emma Elisa Elodie e Mahmood

Emozioni, cori a squarciagola e l’abbraccio degli amici, dei colleghi e soprattutto della “sua” Napoli. Stasera, mercoledì 17 settembre, si è svolto in piazza del Plebiscito (sold out) l’evento “Pino è – Il viaggio del Musicante ” dedicato a Pino Daniele, a 70 anni dalla nascita e a 10 anni dalla morte. Lo show, condotto da Fiorella Mannoia con Carlo Conti, andrà in onda sabato 20 settembre in prima serata su Rai 1, su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2. A differenza del primo live celebrativo del 2018, allo stadio Maradona, al quale sono stati invitati gli artisti che con Pino Daniele avevano collaborato nel corso della loro carriera, stavolta c’è stata una rappresentanza forte degli artisti di nuova generazione, che non l’hanno conosciuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho visto gente piangere per Pino Daniele”: Fiorella Mannoia padrona di casa dell’evento a Napoli. Emozioni con Giorgia, Emma, Elisa, Elodie e Mahmood

