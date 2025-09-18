Ho comprato banconote false su Telegram con 450 euro veri ne ho ottenuti 5mila

Roma è il paradiso dei falsari. Centri commerciali, boutique di lusso, casse automatiche: la Capitale offre migliaia di occasioni per smerciare denaro contraffatto. Con quasi tre milioni di abitanti e migliaia di turisti che circolano per le strade ogni giorno, passare banconote false diventa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Gli agenti della polizia di Stato hanno trovano in casa quasi cento banconote contraffatte e una piccola quantità di hashish. Il giovane segnalato anche come assuntore di sostanze - facebook.com Vai su Facebook

