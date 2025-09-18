Ho chiamato un criminale e mi ha fatto capire come si fa una truffa con un sms

“Ma lei ha autorizzato la transazione da 9mila euro oppure no?”. La domanda viene ripetuta più volte e il titolare del conto vacilla, colto dal panico. “Guardi che la situazione è grave, bisogna muoversi e non c’è tempo da perdere”. Parlantina sciolta, lieve accento meridionale e un’evidente. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: chiamato - criminale

Nel libro Quel «criminale» di mio padre Antonio Perucatti torna agli anni Cinquanta per ritrarre da vicino il padre Eugenio, chiamato nel 1952 a dirigere l’ergastolo di Santo Stefano, l’isola del non ritorno, simbolo di una pena senza riscatto, dove si entrava per - facebook.com Vai su Facebook

A quanto sembra Putin aveva chiamato il nostro che sarebbe arrivato a Kiev in tre giorni - X Vai su X

Un numero familiare, una telefonata inquietante. Nuova ombra criminale su Arezzo; Alessandro Venier, Lorena: «L'ho sezionato da sola in 3 pezzi con un seghetto. Non ho fatto nessuno schizzo di sangue. Mailyn ha avuto...; Rifiuti industriali, pakistani sfruttati, il clan della camorra. Vi racconto una storia nera (con nomi e cognomi).