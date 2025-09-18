Hjulmand che errore in Sporting Kairat Almaty! L’ex obiettivo del calciomercato Juve sbaglia il calcio di rigore nel match di Champions
Hjulmand ha sbagliato un calcio di rigore in Sporting Kairat Almaty! L’ex obiettivo del calciomercato Juve ha commesso questo errore in Champions. Serata che inizia male per Morten Hjulmand, che si fa ipnotizzare dal dischetto e spreca l’occasione di portare in vantaggio il suo Sporting Lisbona nella sfida di Champions League contro il Kairat Almaty. Un rigore calciato male, che il portiere avversario ha neutralizzato senza troppi problemi. Dal dischetto, Hjulmand sbaglia tutto. L’episodio chiave del match arriva quando l’arbitro assegna un calcio di rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta il centrocampista danese, l’uomo di maggiore qualità e personalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: hjulmand - errore
Il secondo anno della coppia Bonucci–Chiellini cominciò sotto una nuvola di scetticismo. Li vedevano male in mezzo, quasi un errore di costruzione, tanto che qualcuno suggerì di spostarli sulle fasce (almeno il livornese), come a dire: il centro è troppo prezio - facebook.com Vai su Facebook
L'ex arbitro Pieri boccia Prontera: Ha commesso due errori ai danni del Lecce. L'espulsione non c'era e nemmeno il rigore per la Roma.
Pronostico Sporting-Kairat Almaty 18 Settembre: la ‘favola’ kazaka sogna un’altra impresa - Kairat Almaty, gara di Champions League in programma giovedì 18 settembre 2025 alle 21:00: entrambe le squadre cercano punti cruciali in una sfida ai gironi ... Come scrive bottadiculo.it
Hjulmand-Juve, muro Sporting. Borges in conferenza: "Chi lo vuole dovrà..." - Il calciomercato della Juve è in continua evoluzione, e delle novità si attendono anche per quanto concerne il centrocampo. tuttosport.com scrive