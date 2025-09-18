Hjulmand che errore in Sporting Kairat Almaty! L’ex obiettivo del calciomercato Juve sbaglia il calcio di rigore nel match di Champions

Hjulmand ha sbagliato un calcio di rigore in Sporting Kairat Almaty! L’ex obiettivo del calciomercato Juve ha commesso questo errore in Champions. Serata che inizia male per Morten Hjulmand, che si fa ipnotizzare dal dischetto e spreca l’occasione di portare in vantaggio il suo Sporting Lisbona nella sfida di Champions League contro il Kairat Almaty. Un rigore calciato male, che il portiere avversario ha neutralizzato senza troppi problemi. Dal dischetto, Hjulmand sbaglia tutto. L’episodio chiave del match arriva quando l’arbitro assegna un calcio di rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta il centrocampista danese, l’uomo di maggiore qualità e personalità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

