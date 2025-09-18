Hermès vince per la seconda volta | respinte accuse di violazione norme antitrust sulle Birkin

Anche i più profani della moda sapranno che, per ottenere una Birkin, bisogna essere fedeli clienti di Hermès. Per la seconda volta la maison francese ha convinto un giudice statunitense a respingere le accuse contro la maison di violazione delle norme antitrust in merito alla procedura d’accesso alla borsa, che costringe i clienti a spendere migliaia di dollari. Hermès prevale contro accusa di violazione norme antitrust sulle Birkin. A seguire la vicenda è il giudice distrettuale federale James Donato che, a San Francisco, ha respinto nella giornata di ieri le contestazioni presentate da tre clienti californiani del marchio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

