Hermann Nitsch é un artista contemporaneo. Fu fondatore dell'Azionismo viennese, insieme a Günter Brus, Otto Muehl, Rudolf Schwarzkogler. Fino al 30 Novembre 2025 si potrà ammirare al Museo Diocesano di Brescia la mostra antologica dedicata all'artista – " Hermann Nitsch. Corpo- Sacro- Mito" a cura di Ilaria Bignotti in collaborazione Nitsch Foundation di Vienna. L'esposizione è gode della collaborazione la galleria IAGA Contemporary Art di Cluj-Napoca. L'esposizione accoglie una selezione di opere di grandi dimensioni, nelle quali i riferimenti iconografici a temi mistici e religiosi incontrano i linguaggi dell'Informale.

© Gbt-magazine.com - Herman Nitsch in mostra a Brescia fino al 30 Novembre