Hellas Verona vs Juventus quarta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri vogliono mantenersi in vetta a punteggio pieno, mentre gli scaligeri vanno a caccia della prima vittoria. Hellas Verona vs Juventus si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri si presentano a questo appuntamento col fiato corso, visto che non vincono da inizio campionato e, dopo due pareggi e una sconfitta, sono molto vicini alla zona bassa della classifica. Serve perciò una scossa, ma le premesse non sembrano andare in tal senso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

hellas verona vs juventus quarta giornata serie a 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Juventus, quarta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: hellas - verona

Lutto nel mondo del calcio. Scomparso l’ex terzino dell’Hellas Verona Paolo Sirena: aveva oltre 200 presenze in gialloblù

Calciomercato Hellas Verona, occhi su Rigo per rafforzare il centrocampo! Sul classe 2002 diverse squadre

Addio a Paolo Sirena, leggenda dell'Hellas Verona: «Ha lasciato un segno indelebile in campo e fuori»

Hellas Verona - Juventus in Diretta Streaming | IT; Serie A | Gli arbitri di Hellas Verona-Juventus; Non solo Vlahovic, i cambi hanno rivoluzionato la Juventus: lampi di Zhegrova, Joao Mario merita più spazio.

hellas verona vs juventusCammarata prima di Hellas-Juventus: "Sogliano una garanzia. Giovane? Colpi pregevoli" - Transitato in due occasioni diverse sul finire degli anni '90 dall'Hellas Verona, con 135 presenze e 42 gol, Fabrizio Cammarata è stato. Riporta tuttomercatoweb.com

hellas verona vs juventusLe probabili formazioni di Hellas Verona-Juventus (Serie A) - La Juventus cerca continuità dopo i tre successi di fila in campionato e il pareggio al fotofinish in Champions League contro il Borussia Dortmund. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hellas Verona Vs Juventus