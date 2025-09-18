Hellas Verona vs Juventus quarta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri vogliono mantenersi in vetta a punteggio pieno, mentre gli scaligeri vanno a caccia della prima vittoria. Hellas Verona vs Juventus si giocherà sabato 20 settembre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS JUVENTUS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri si presentano a questo appuntamento col fiato corso, visto che non vincono da inizio campionato e, dopo due pareggi e una sconfitta, sono molto vicini alla zona bassa della classifica. Serve perciò una scossa, ma le premesse non sembrano andare in tal senso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

