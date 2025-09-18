Helena nel reality Amazon | cos’ha detto su Javier e con Shaila spiazza

Helena Prestes e Shaila Gatta convivono di nuovo, questa volta nel nuovo reality show di Prime Video di Amazon. Il programma vede le due ex gieffine e altri 48 concorrenti mettersi alla prova e sfidarsi tra loro per arrivare alla vittoria finale. Ognuno di loro è stato scelto insieme a un altro concorrente con cui hanno o hanno avuto in passato delle divergenze. Ma attenzione perché, sebbene al Grande Fratello 18 siano state le rivali per eccellenza, ecco che qui le cose pare siano cambiate totalmente! Questo ciò che emerge dai primi spoiler. Nel frattempo, esce fuori anche che le due hanno rispettivamente parlato di Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

