Heitinga a Prime | Abbiamo giocato bene nel primo tempo ma la seconda parte è stata difficile

Heitinga a Prime. Il tecnico dell’Ajax analizza la sconfitta contro l’Inter, concentrandosi sulla prestazione della sua squadra, nonostante il risultato. John Heitinga, allenatore dell’ Ajax, ha commentato a caldo la sconfitta per 2-0 contro l’ Inter ai microfoni di Amazon Prime Video. Il tecnico olandese ha riconosciuto la forza degli avversari, ma ha anche messo in evidenza i punti positivi della sua squadra, soprattutto durante la prima mezz’ora di gioco. L’ANALISI DELLA PARTITA – «La mia analisi della gara? Credo sia diventato tutto più difficile nel secondo tempo quando abbiamo incassato anche il secondo gol. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Heitinga a Prime: «Abbiamo giocato bene nel primo tempo, ma la seconda parte è stata difficile»

In questa notizia si parla di: heitinga - prime

Heitinga a Prime: «Inter? Avrei preferito non giocare subito contro di loro, sono tra le migliori squadre in Europa. Con Chivu ho un rapporto speciale»

Heitinga: “L’Inter è l’Inter, una delle migliori in Europa. Chivu? Bentornato, rapporto speciale” - X Vai su X

In conferenza stampa l’allenatore dell’Ajax Heitinga ha scoperto che Lautaro non giocherà dal 1' in Champions League. La sua reazione: https://fanpa.ge/eLxoM - facebook.com Vai su Facebook

Ajax, Heitinga: “Tutto più difficile dopo il secondo gol incassato. L’Inter è forte e…”; Chivu: 'Non levo Sommer perché lo vuole il popolo'; Barcellona, Flick: A Milano sarà una finale prima della finale. L'Inter ha esperienza e ha giocato molto bene.

Ajax, Heitinga in conferenza: "Giocato alla pari nel primo tempo, poi è venuta fuori la superiorità dell'Inter" - John Heitinga, allenatore dell'Ajax, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter in conferenza stampa: "Nel primo tempo abbiamo giocato allo stesso livello, Godts poteva segnare ... Riporta msn.com

Ajax battuto 0-2 dall'Inter, Heitinga: "Dopo il secondo gol, è diventato più difficile" - Il tecnico dell’Ajax John Heitinga ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo la sfida di Champions League persa per 0- Da tuttomercatoweb.com