Hashish bilancino e il libro mastro dello spaccio | arrestato ventiquattrenne

È stato trovato in possesso di un panetto di hashish, un bilancino e un coltellaccio sporco di stupefacenti. Ma anche del “libro mastro” dello spaccio: un block notes con nomi e cifre, verosimilmente corrispondenti a quanto venduto e incassato. Meno probabile, del resto, che si trattasse di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

