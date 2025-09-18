Hamish linklater parla di una possibile reunion con il regista horror mike flanagan
Il mondo dell’industria cinematografica e televisiva si distingue per le collaborazioni ricorrenti tra registi e attori, spesso rivelatesi particolarmente efficaci nel creare produzioni di successo. Tra queste, la possibilità di un nuovo riunione tra l’attore Hamish Linklater e il regista Mike Flanagan sta attirando l’attenzione degli appassionati del genere horror. Questo articolo analizza le dichiarazioni di Linklater, i progetti futuri e le prospettive di una collaborazione tra i due professionisti. hamish linklater e la possibilità di un nuovo ritorno con flanagan. le parole di hamish linklater sulla collaborazione futura. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
