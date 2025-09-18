Hamas | Con l’operazione israeliana a Gaza City nessun ostaggio tornerà a casa La Spagna apre un’indagine su sospetti crimini dell’Idf

Gli ostaggi israeliani «sono distribuiti nei quartieri di Gaza City e non ci cureremo delle loro vite finché Netanyahu deciderà di ucciderli». Con queste parole Hamas ha fatto sapere a Israele che non ha intenzione di tutelare alcun ostaggio rimasto vivo durante gli attacchi che l’Idf sta effettuando in questi giorni nella Striscia. Dal canto suo, l’esercito israeliano ha annunciato di aver avviato un’ondata di attacchi aerei contro obiettivi del movimento filo-iraniano Hezbollah nel Libano meridionale. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. Un’ora prima, l’esercito israeliano aveva intimato agli abitanti delle città del Libano meridionale di evacuare diversi siti prima degli attacchi. 🔗 Leggi su Open.online