Hamas | Con l’operazione israeliana a Gaza City nessun ostaggio tornerà a casa La Spagna apre un’indagine su sospetti crimini dell’Idf
Gli ostaggi israeliani «sono distribuiti nei quartieri di Gaza City e non ci cureremo delle loro vite finché Netanyahu deciderà di ucciderli». Con queste parole Hamas ha fatto sapere a Israele che non ha intenzione di tutelare alcun ostaggio rimasto vivo durante gli attacchi che l’Idf sta effettuando in questi giorni nella Striscia. Dal canto suo, l’esercito israeliano ha annunciato di aver avviato un’ondata di attacchi aerei contro obiettivi del movimento filo-iraniano Hezbollah nel Libano meridionale. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. Un’ora prima, l’esercito israeliano aveva intimato agli abitanti delle città del Libano meridionale di evacuare diversi siti prima degli attacchi. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: hamas - israeliana
Hamas salda i conti con la milizia «israeliana» di Abu Shabab
Gaza, avanzata israeliana con tank nel corridoio umanitario Morag, Netanyahu insiste: "Nostro obiettivo è liberare Striscia da Hamas" - VIDEO
La "Cellula di Legittimazione", unità israeliana con il compito di collegare i giornalisti palestinesi di Gaza ad Hamas: SCOOP di Tel Aviv
Gaza, escalation senza tregua L’offensiva israeliana entra in una fase critica: oltre 100 morti nell’ultima operazione di terra, mentre più di un milione di civili palestinesi restano intrappolati nella Striscia. Hamas denuncia il bombardamento dell’ospedale pedi - facebook.com Vai su Facebook
Gaza City l’operazione di terra di Israele Katz | La città brucia Rubio | Pochi giorni per l’accordo Il Qatar è l’unico che può mediare | Video; Gaza City l’operazione di terra di Israele Katz | La città brucia Rubio | Pochi giorni per l’accordo | Video; Gaza media | Hamas ha trasferito gli ostaggi in superficie per impedire l’operazione dell’Idf.
Hamas, con azione Gaza City l'Idf non otterrà gli ostaggi - Gli ostaggi israeliani "sono distribuiti nei quartieri di Gaza City e non ci cureremo delle loro vite finché Netanyahu deciderà di ucciderli. Secondo msn.com
Gaza «sta bruciando, avanti fino alla sconfitta di Hamas»: Israele non cede. Rubio: solo il Qatar può mediare - L'agenzi di stampa palestinese Wafa riferisce che le vittime degli attacchi israeliani di ieri sulla Striscia di Gaza sono almeno 62, di cui 39 nella parte settentrionale dell'enclave. Si legge su ilmattino.it