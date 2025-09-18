Hamas | Con i raid israeliani su Gaza City nessun ostaggio tornerà a casa | Idf | Più di 450mila palestinesi evacuati
Pizzaballa: "La risposta di Tel Aviv è decisamente sproporzionata". Tajani: "A favore delle sanzioni ai ministri estremisti israeliani".
Gaza, Trump: “Ok di Israele a tregua di 60 giorni, Hamas accetti o situazione peggiorerà”, ma nuovi raid Idf all’alba, morti e feriti - VIDEO
Gaza, “raid Israele su Gaza: 12 morti”. I dubbi di Hamas su nuova tregua
Medio Oriente, nuovi raid israeliani. Attesa risposta di Hamas sulla tregua
Guerra Israele, attacchi su Gaza City: migliaia in fuga. Passaggio per lasciare città; Le notizie di mercoledì 17 settembre sulla guerra Israele-Hamas; Guerra Israele-Hamas, le notizie del 18 settembre 2025 | Raid a Gaza, decine di morti. Smotrich choc: 'La Striscia una miniera d'oro'.
Israele avanza a Gaza, ancora vittime - Oltre l'ondata di missili, l'Idf avanza anche via terra
Fuga da Gaza City, 400mila palestinesi sono scappati dalla città. Wafa: 'Almeno 45 vittime' nei raid. Bilancio ufficiale dei morti a Gaza supera i 65 mila