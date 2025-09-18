Hamas | Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa | Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza | è l' unico no

Pizzaballa: "La risposta di Tel Aviv è decisamente sproporzionata". Tajani: "A favore delle sanzioni ai ministri estremisti israeliani". Idf: "Più di 450mila palestinesi evacuati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Hamas: "Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa" | Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza: è l'unico no

Gaza, Trump: “Ok di Israele a tregua di 60 giorni, Hamas accetti o situazione peggiorerà”, ma nuovi raid Idf all’alba, morti e feriti - VIDEO

Gaza, “raid Israele su Gaza: 12 morti”. I dubbi di Hamas su nuova tregua

Medio Oriente, nuovi raid israeliani. Attesa risposta di Hamas sulla tregua

Hamas: Con i raid israeliani su Gaza City nessun ostaggio tornerà a casa | Idf: Più di 450mila palestinesi evacuati; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme; Medioriente, nuovi attacchi su Gaza City: migliaia in fuga.

hamas raid israeliani cityIsraele lancia l'offensiva notturna contro Hamas a Gaza City, raid con missili, aerei e carri armati - Hamas impedisce ai civili di fuggire dai bombardamenti verso sud per usarli come scudi. rainews.it scrive

hamas raid israeliani cityFuga da Gaza City, 400mila palestinesi sono scappati dalla città. Wafa: 'Almeno 45 vittime' nei raid. Bilancio ufficiale dei morti a Gaza supera i 65 mila - Fuga da Gaza City, 400mila palestinesi sono scappati dalla città. Lo riporta ansa.it

