Hamas | Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa | Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza | è l' unico no
Pizzaballa: "La risposta di Tel Aviv è decisamente sproporzionata". Tajani: "A favore delle sanzioni ai ministri estremisti israeliani". Idf: "Più di 450mila palestinesi evacuati".
Gaza, Trump: “Ok di Israele a tregua di 60 giorni, Hamas accetti o situazione peggiorerà”, ma nuovi raid Idf all’alba, morti e feriti - VIDEO
Gaza, “raid Israele su Gaza: 12 morti”. I dubbi di Hamas su nuova tregua
Medio Oriente, nuovi raid israeliani. Attesa risposta di Hamas sulla tregua
Hamas: Con i raid israeliani su Gaza City nessun ostaggio tornerà a casa | Idf: Più di 450mila palestinesi evacuati; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme; Medioriente, nuovi attacchi su Gaza City: migliaia in fuga.
Israele lancia l'offensiva notturna contro Hamas a Gaza City, raid con missili, aerei e carri armati - Hamas impedisce ai civili di fuggire dai bombardamenti verso sud per usarli come scudi.
Fuga da Gaza City, 400mila palestinesi sono scappati dalla città. Wafa: 'Almeno 45 vittime' nei raid. Bilancio ufficiale dei morti a Gaza supera i 65 mila