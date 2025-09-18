Halloween Tour Napoli | percorso notturno nel centro antico con scherzetto e music&drink
L' Associazione DE REBUS NEAPOLIS unica a Napoli nello studio delle Scienze Esoteriche e del Paranormale è lieta di invitarvi alla ottava edizione dell'Halloween Tour nella notte più spaventosa dell'anno con un nuovo ed entusiasmante percorso. Chi ci sarà al termine del tour ad accoglierci ed. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: halloween - tour
IL TOUR PIU’ HORROR DELL’ANNO IN CAMPER 31-3 Novembre 2025 Halloween in Baviera tra Legoland, Erding e il castello delle fiabe I mostri sono di nuovo in libertà! Per l'Halloween al Monster Party a LEGOLAND® Deutschland, ci sono un - facebook.com Vai su Facebook
Halloween Tour Napoli: percorso notturno nel centro antico con scherzetto e music&drink; Magie d’Autunno al Lago d’Averno: Halloween speciale tra Streghe, Lanterne e Zucche; Halloween a Roma: tutti gli eventi in programma.
Cosa fare a Napoli ad Halloween: gli eventi migliori per la notte delle streghe - In occasione della notte più misteriosa dell'anno, Halloween, Napoli diventa il luogo prediletto per tutti coloro che amano questa festa. Scrive ilmattino.it
I mercatini di Halloween 2024 a Napoli - Arrivano i mercatini di Halloween a Napoli, dove si potranno trovare tutti i gadget della festa delle streghe, zucche, maschere, ma anche prodotti tipici napoletani, dolci e torrone. Come scrive fanpage.it