Halloween Tour Napoli | percorso notturno nel centro antico con scherzetto e music&drink

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L' Associazione DE REBUS NEAPOLIS unica a Napoli nello studio delle Scienze Esoteriche e del Paranormale è lieta di invitarvi alla ottava edizione dell'Halloween Tour nella notte più spaventosa dell'anno con un nuovo ed entusiasmante percorso. Chi ci sarà al termine del tour ad accoglierci ed. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: halloween - tour

Halloween Tour Napoli: percorso notturno nel centro antico con scherzetto e music&drink; Magie d’Autunno al Lago d’Averno: Halloween speciale tra Streghe, Lanterne e Zucche; Halloween a Roma: tutti gli eventi in programma.

Cosa fare a Napoli ad Halloween: gli eventi migliori per la notte delle streghe - In occasione della notte più misteriosa dell'anno, Halloween, Napoli diventa il luogo prediletto per tutti coloro che amano questa festa. Scrive ilmattino.it

I mercatini di Halloween 2024 a Napoli - Arrivano i mercatini di Halloween a Napoli, dove si potranno trovare tutti i gadget della festa delle streghe, zucche, maschere, ma anche prodotti tipici napoletani, dolci e torrone. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Tour Napoli Percorso