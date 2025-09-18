Halloween da sabato 4 ottobre a Mirabilandia calano le tenebre del divertimento

(Adnkronos) – Un autunno da brividi attende i visitatori del parco divertimenti più grande d’Italia: scene del crimine, cimiteri infestati da zombie, tunnel oscuri, labirinti inquietanti, vampiri e clown malvagi, ma anche creature magiche pronte a regalare un dolcetto (o uno scherzetto). Tutto questo è l’Halloween di Mirabilandia, che torna da sabato 4 ottobre, e . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: halloween - sabato

Sabato 20 e Domenica 21 Settembre Magic Halloween, tantissime attività attrazioni+spettacoli presso il Parco Sicilia in Miniatura - Giurassico -Parco dei Dinosauri-Zafferana www.siciliainminiatura.net whatsapp 3488468454 - facebook.com Vai su Facebook

Halloween, da sabato 4 ottobre a Mirabilandia calano le tenebre del divertimento; Villaggio delle Zucche 2025: attività per bambini e famiglie aspettando Halloween; Halloween – Speciale Toscana 2025.

Halloween, da sabato 4 ottobre a Mirabilandia calano le tenebre del divertimento - Tutto questo è l’Halloween di Mirabilandia, che torna da sabato 4 ottobre, e fino a domenica 2 novembre, per offrire le tanto attese atmosfere horror e ambientazioni fantasy adatte a tutta la famiglia ... Segnala notizie.tiscali.it