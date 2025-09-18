In Italia la Costituzione è chiara: lo Stato è laico e nessuna confessione religiosa può essere finanziata o favorita. Eppure, nelle mense scolastiche, universitarie, ospedaliere e in diversi appalti pubblici, quote di spesa pubblica finiscono per coprire i costi delle certificazioni halal, un sistema che garantisce che la carne sia macellata e lavorata secondo i precetti islamici. Questa pratica, spesso introdotta con discrezione, solleva interrogativi pesanti sulla trasparenza e sul rispetto della laicità. La carne halal non è solo una questione di "semplice "macellazione ed è un atto fortemente pervaso di ritualità islamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Halal a spese nostre: così le mense pubbliche violano la Costituzione