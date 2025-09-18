Hai una di queste auto? Non girare la chiave o rischi di saltare in aria | COMUNICATO URGENTE pericolo di vita se ci sali su

Se ha un’auto di questa casa automobilistica controlla bene, è stato comunicato un maxi richiamo: 900 mila auto coinvolte Brutte notizie per gli automobilisti italiani e non solo. Toyota, uno dei colossi mondiali dell’automotive, ha annunciato un maxi richiamo che interessa ben 900 mila vetture. Si tratta di un intervento resosi necessario a causa di un problema tecnico riscontrato nei display digitali di bordo, montati su alcuni tra i modelli più diffusi e apprezzati dal pubblico. Il difetto riguarda il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, installato su d iverse auto prodotte tra ottobre 2022 e aprile 2024. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

